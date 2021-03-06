Стильно утеплилась: Ани Лорак в пуховике-дутике цвета фуксии и с сумкой Prada отметилась на прогулке

Ани Лорак всегда любила выделяться из толпы. Она любит проводить время с друзьями, но в прошлом году певица несколько месяцев отдыхала в Греции с дочкой Софией. А позже она также свозила наследницу на свою родину в Киев. Артистка умело совмещает работу и материнство. Девочка во всем ее поддерживает и тоже тянется к сцене. На днях они вместе появились на вечеринке Филиппа Киркорова, который устроил грандиозный вечер в честь Наталии Гордиенко и трека, с которым девушка поедет на «Евровидение» от Молдовы.

Поклонники восхищаются тем, как молодо выглядит Лорак, а также ее чувством стиля. На светском вечере она была в белоснежном костюме оверсайз. А вот 6 марта, когда у многих выходной, у певицы был насыщенный день. В преддверии 8 Марта ей приходится ездить на съемки и концерты. Однако она успела погулять и похвастаться стильным образом.

«Главный женский праздник уже совсем близко. Всем хороших выходных», — пожелала звезда фанатам.

Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) позировала на заснеженной улице, а потом в автомобиле в дутом пуховике цвета фуксии. Она разбавила им монохромным образом. Певица подчеркнула стройную фигуру черными брюками, а ботинки на тракторной подошве зрительно вытянули ее образ. В руках артистка держала сумку Prada.

Отметим, что именно такие объемные пуховики и обувь на массивной подошве в тренде в этом сезоне. «Что за малинка здесь у нас такая?Желаю вам прекрасного вечера, дорогая!», «Любимая красота», «Необыкновенная красотка», «Стильная наша дива», «Каролина, круто выглядите», — прокомментировали пост подписчики.

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