«Вызывайте пожарных»: Анастасия Решетова предстала в образе роковой красотки на высоких шпильках

Бывшая девушка шоумена Тимати — Анастасия Решетова — запечатлелась в роскошном аутфите, который не утаил бесконечно длинные ножки и пышный бюст знаменитости.

Анастасия давно привыкла хвастаться фигурой. Ее гром-бедра волнуют не только мужчин, но и девушек. Вот и сейчас модель заставила завистниц кусать локти:

«Ведьма», «Дьяволица», «Вызывайте пожарных», «Тигрица», «Вы самая эффектная из всех», «Настя бомба! Малышка, ты крутая!», ««А я шальная императрица…», почему-то песня Аллегровой вспомнилась».

Аутфит Решетовой состоял из черно-белых контрастов. Лакированные ботфорты выше колен подчеркнули стройные ножки молодой мамочки. А юбка со смелым разрезом приоткрыла завесу сексуальности. Дополнили стиль горячей и привлекательной рубашка с глубоким декольте и кожаный корсет. Кстати, именно он заставил некоторых фанатов Анастасии подумать, что девушка скинула пару килограммов:

«Похудела Анастасия? Корсет великоват? Или норма? Не пойму».

Зато другие комментаторы бизнесвумен остались в восторге от макияжа, завершившего модный look:

«Ох уж эти черные глаза», «Вы так на итальяночку похожи», «Клеопатра», «Настя, ты, как всегда, потрясающая!».

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