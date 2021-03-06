«Было бы гораздо элегантнее»: модный эксперт назвала аутфит Орловой актуальным, но нашла недочет

Ольга Орлова предстала перед фанатами в новом образе. Она выбрала кожаные брюки, клетчатый пиджак с ремнем и полусапожки. Снимком поделилась в своем Instagram. Эксперт имиджу Елена Бестави разобрала ее наряд специально для портала Teleprogramma.pro. Специалист отметила, что аутфит Ольги – очень актуальный, а образ получился великолепным, но есть в нем один недочет.

«Очень все хорошо смотрится, сочетается между собой. Но меня смущает рыжий ремень. Вот, например, полусапожки идут в тон одной из клеток на пиджаке. Если бы Ольга взяла бы ремень цвета брюк, это было бы гораздо элегантнее. Рыжий оттенок делает слишком яркий акцент на талии и тем самым смещается пропорция. Получаются длинные ноги и короткий торс. Гораздо гармоничнее было бы, если бы ремень не так бы бросался в глаза, на мой взгляд», — сказала Бестави.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави — эксперт по имиджу. Автор мастер-классов и тренингов по имиджу и стилю.

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