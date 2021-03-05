«Шокирующее модное решение»: Дайнеко сумела мастерски соединить комбинезон и бра

Буквально недавно Виктория Дайнеко грелась на теплом побережье Мальдивских островов, а сейчас уже вовсю работает. В своем Instagram артистка рассказала, что уже выходила на сцену с микрофоном. А за кулисами она позировала в джинсовом комбинезоне. Модный эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Руслан Громов отметил, что в этом образе Виктория смогла найти баланс.

«Лук Виктории вполне можно назвать писком последних модных тенденций, вещи из денима в этом сезоне крайне актуальны, а выглядывающий бра также является шокирующим модным решением всемирно известных дизайнеров в 2021 году. На мой взгляд, Виктория смогла найти некий баланс в образе, чтобы лук не выглядел пошлым, джинсовый комбинезон, который закрывает большую часть тела, добавляет гармонию, а выглядывающий бра смотрится лишь маленьким едва заметным элементом. Все элементы этого аутфита хорошо гармонируют между собой», — сказал Громов.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов – профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер. Учился в школе искусств, закончил несколько учебных заведений по стилистики.

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