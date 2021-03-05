«Все привлекает внимание»: 49-летняя Орбакайте в бирюзовом платье и на шпильках избежала модного промаха

49-летняя Кристина Орбакайте стала гостьей звездной вечеринки. Не секрет, что большую часть времени певица с семьей проводит в США. Однако при этом артистка старается наведываться и на родину. Тут у нее живут близкие: старший сын Никита Пресняков со своей женой моделью Аленой Красновой, а также мама Алла Пугачева с двойняшками Гарри и Лизой. Кроме того, Орбакайте много гастролирует, снимается в кино и посещает светские рауты. На одном из таких мероприятий Кристина предстала в бирюзовом платье с разрезом до середины бедра и открытыми плечами. Вечерний туалет певицы дополнили модные рукава-буфы и ярко-алые туфли-лодочки на шпильке. Белокурые локоны поп-дива оставила распущенными, уложив их в виде легкой волны с челкой.

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Вечерний образ Кристины Орбакайте для сайта Teleprogramma.pro оценила имиджмейкер-стилист Елена Бестави. Эксперт в сфере моды осталась в восторге от лука певицы, он показался ей идеальным при всей своей лаконичности.

«На мой взгляд, грамотно выстроенный стильный образ гораздо интересней некоторых вечерних платьев. И образ Кристины — это яркое тому подтверждение. Сочетание бирюзового и морковного, близкого к алому оттенку, очень резкое. Но это всегда привлекает внимание. Здесь настолько грамотно обыграно процентное соотношение, когда бирюзовый преобладает, а на аксессуарах сделан точечный акцент цвета. Просто восхитительно! Я всегда говорю, что стиль — это детали. И стильный образ отличается от просто образа в том, что его хочется постоянно рассматривать. Вот здесь мы это и видим. Хочется смотреть и на туфли, и на вырез, и на аппликацию. Все это привлекается внимание. Глазами курсируем по всему образу. Мне кажется, что этот лук запомнится на ковровой дорожке. И по-моему, это тот эффект, которого добивалась наша героиня», — отметила Елена Бестави.

Справка Teleprogramma.pro:

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Она проводит мастер-классы и создает авторскую бижутерию. Также Елена работала с ведущими на телевидении. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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