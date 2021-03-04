«Любовь к монохрому»: Собчак нарядилась в мятное платье Bottega Veneta и шубу-чебурашку

Ксения Собчак всегда отличалась особым чувством стиля. Она с иронией отзывается о своей внешности. Телеведущая знает о своих изъянах и выдает их за достоинства. А с помощью образов она подчеркивает свою индивидуальность. После свадьбы с Константином Богомоловым даже друзья стали утверждать, что девушка похорошела и преобразилась. В гардеробе звезды тоже прибавилось женственных луков.

На днях во время фотосессии Ксения отметилась в шифоновом платье оверсайз в пол. Наряд каштанового цвета с неброским принтом она сочетала с массивными ботинками, получив трендовый аутфит. А вот 4 марта телеведущая отправилась на светский вечер. По такому случаю, она принарядилась. Собчак запечатлела себя в автомобиле. Она похвасталась мятным платьем с глубоким декольте и жакетом в тон. К образу девушка подобрала алый чокер и плюшевую шубу Тедди канареечного цвета.

«Друзья, я очень сегодня себе нравлюсь. Знаю, что вы можете думать по-другому, но сегодня максимально не похожа на лошадь в платье Bottega Veneta в пиджаке Bottega Veneta, в белье и украшениях. И даже маникюр у меня вот в цвет. И только „чебурашка“ Rochas контрастирует с ансамблем. Вообще, конечно, любовь к монохрому — это мой ад», — поделилась звезда.

Ксения оставила в секрете, куда направлялась. Однако поклонники восхитились ее образом. Многие отметили, что наряд действительно ей к лицу. «Ксюша, вот это образ», «Лошадка, очень смешно. Классная!», «Мятный цвет очень нежный, вы прям другая», «Ох, шуба отпадная», «Куда же мчите?», Люблю ваши иронию, крутая и наряд крутой», — стали писать пользователи Сети.

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