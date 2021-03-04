Самая стильная: Бузова вслед за Орбакайте облачилась в «золотой» пуховик-дутик

Ольга Бузова после развода с Дмитрием Тарасовым стала еще популярнее. Свою боль она выразила в песнях и смогла построить карьеру артистки. При этом девушка продолжала быть ведущей разных программ. В этом году она снова переживает расставание. Телеведущая ушла от Давида Манукяна. Если сначала она переживала и на время пропала из поля зрения фанатов, то теперь готовится выпустить новый трек, занимается боксом и фигурным катанием.

Также Ольга следит за своей внешностью. Свой гардероб она регулярно пополняет обновками. Более того, девушка постоянно получает дорогостоящие подарки. Так, она распаковала сумку Louis Vuitton и отправилась на работу. Телеведущая с собой взяла еще одну трендовую вещь — сумку Bottega Veneta. Она выбрала кэжуал образ с джинсами скинни и золотым пуховиком-дутиком с эффектом глянца. Такая расцветка стала актуальна в этом сезоне. Золотые пуховики носят Яна Рудковская, а также Кристина Орбакайте.

«О том, как я выезжаю из дома. У меня съемки в другом городе. Ехать часа три. Связано это с одной коллаборацией. Скоро все узнаете. Задача — успеть все», — поделилась звезда.

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