«Слезы восторга»: Пелагея в изумрудной юбке макси и с сумкой Dior посетила театр с подругой

Пелагея в этом году отметит юбилей. Исполнительнице романсов и народных песен исполнится 35 лет. Стоит отметить, что выглядит она гораздо моложе многих сверстниц. В прошлом году артистка пережила развод с Иваном Телегиным. Они разошлись мирно и продолжают вместе заботиться о дочке Таисии, которая не так давно отметила четырехлетие на Мальдивах. Обычно певица много работает, но в январе она позволила себе несколько недель отдыха.

Обычно Пелагея делится новостями и кадрами со съемок. Она все чаще посещает разные проекты. Но в начале марта певица решила развеяться. Она провела вечер с подругой. Девушки сходили в Театр имени Олега Табакова. По такому случаю артистка принарядилась. Она выбрала нюдовую блузку и сумку Dior в тон. В образ она добавила яркую изюминку — изумрудную юбку макси с бантом.

Звезда сделала легкую укладку и нежный макияж. А вот ее подруга предпочла брюки со змеиным принтом и массивные ботинки. Они насладились спектаклем «Матросская Тишина».

«Чудесный, уникальный Театр — с юбилеем! Гениальному любимому Владимиру Машкову — спасибо за приглашение и слезы восторга», — поделилась Пелагея.

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