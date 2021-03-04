Налезла только на ногу: Бородина показала сверкающую юбку из интернет-магазина за 50 тысяч рублей

Телеведущая посмеялась над тем, что ей пришло по почте. Размер ей явно не подошел.

Ксения Бородина не скрывает, что ей нравится делать покупки. Каждый сезон она пополняет свой гардероб стильными обновками. Девушка не боится тратить крупные суммы денег за брендовые туалеты. В гардеробе у нее много места. Зимой на полках звезды стояли сапоги на массивной подошве, а осенью она носила лоферы. Теперь телеведущая постепенно приобретает ботинки, туфли и сумки для теплой погоды.

Бывшая ведущая «Дома-2» на днях показала стильную сумку Dior, а также ботинки-валенки Chanel. Этого ей показалась мало, так как 8 марта она отметит день рождения. Перед поездкой с друзьями за границу девушка испытывает мандраж. Сначала Ксения сидела дома, а потом пошла делать покупки. Ей приглянулись сумочки Chanel за 287 тысяч рублей, но в итоге она не смогла определиться с цветом. А вот дома ее ждало очередное разочарование.

Бородина делает и интернет-покупки. Как оказалось, даже она порой сталкивается с неудачными товарами. На этот раз девушка прогадала с размером: 36-й размер — XS — оказался ей слишком мал. Телеведущая смогла надеть сверкающую юбку с пайетками только на одну ногу. При этом она показала ценник в долларах. За вещь Бородина отдала около 50 тысяч рублей.

«А что вы знаете о неудачных интернет-покупках», — написала она с иронией.

Поклонники признались, что тоже сталкивались с подобными случаями. Многие оценили юмор звезды.

«Ксения — красотка в любом виде, даже если юбка только на одной ноге», «Почти все вещи, которые заказываю через интернет, — неудачные», «Отдайте дочке», — прокомментировали пост подписчики.

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