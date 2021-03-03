Дива на отдыхе: Анна Нетребко в бирюзовом платье оверсайз и мюлях отметилась в Дубае с мужем

Анна Нетребко в прошлом году скучала по путешествиям. Она призналась, что пандемия сильно отразилась на ее жизни. Однако певица вскоре вернулась к гастролям. В этом году она дважды приезжала в Россию. Артистка выступала в Большом театре и Мариинском театре, а в свободное время гуляла и посещала интересные места. На днях звезда побывала в гостях у Филиппа Киркорова, где насладилась застольем и увидела знаменитую гардеробную.

Она не была в отпуске уже больше шести месяцев, поэтому позволила себе отдохнуть, отправившись в Арабские Эмираты. 3 марта Анна уже гуляла по Дубаю с мужем Юсифом Эйвазовым. Первым делом артистка отправилась на шопинг. Она не скрывает, что обожает туфли и покупает разные экземпляры, хоть большинство из них и не носит.

Многие поклонники называют оперную диву иконой стиля. Даже историк моды Александр Васильев не раз одаривал комплиментами Нетребко. На этот раз она оделась в восточном стиле, восхитив фанатов.

На новых кадрах артистка предстала в бирюзовом платье оверсайз в пол с вышивкой. Наряд она дополнила мюлями в таком же цвете с причудливым каблуком, а также певица надела чалму, защитную маску со стразами, а на ее запястье красовался золотой браслет. Изюминкой образа стала сумка с перьями.

Анна и Юсиф остановились в роскошном отеле. Перед вечерним променадом муж дивы тоже решил принарядиться. Он облачился в наряд, как у местных жителей, в куфию — головной убор в виде платка. Пользователи Сети отметили, что супруги выглядят очень колоритно. Многие одарили Нетребко комплиментами и отметили, что ее наряд не уступает в красоте перьевой окрасе павлинов.

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