Тренд задан: Подольская предстала в белой блузке оверсайз и шляпке с вуалью, как у Пугачевой

Наталья Подольская счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Они растят сына Артемия, которому уже пять лет. А в прошлом году в звездной семье произошло пополнение. Певица родила еще одного сына Ивана.

Свою беременность она сначала скрывала, но позже хвасталась изменениями в фигуре. А вот потом артистка стала активно пытаться вернуться в форму. Если она сначала переживала, что складки на животе никак не пропадут, то потом неожиданно звезда предстала похудевшая и преобразившаяся.

В конце февраля Наталья вернулась к работе. Она стала регулярно ездить на съемки. На одном из проектов ей довелось примерить разные яркие образы. А 3 марта певица приняла участие в фотосессии. Она призналась, что очень любит подобные занятия.

Сначала артистка позировала в шляпе-банте, а вот потом Подольская облачилась в белую блузку оверсайз с пышными рукавами и алые широкие брюки. Чтобы придать фактурность, Наталье предложили дополнить лук топом-корсетом. А на голове девушки красовалась шляпка-кепи с вуалью.

Примечательно, что накануне Алла Пугачева вышла в свет в шляпке с вуалью. Подобные головные уборы примадонна очень любит, как и красный цвет.

«Новая фотосессия, обожаю это все», — похвасталась Подольская.

Поклонники восхитились нарядом певицы. Многие отметили, что девушка сильно постройнела и прекрасно выглядит спустя четыре месяца после родов. «Совсем другая! Если бы не фамилия — не узнать!», «Наташа это просто супер, ты красотка», «Жаль, что вас не узнать, ту Наталью…», «Выглядите роскошно», «Реально похудели, красотка», «Классная вуалька», — прокомментировали пост подписчики.

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