Правильный акцент: Ани Лорак в платье-футляре с широким поясом предстала на публике

Ани Лорак уже длительное время наслаждается свободой. После расставания с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу она закрутила роман с саунд-продюсером Егором Глебом, но их уже около года не видели вместе. Девушка предпочитает проводить свободное время с дочкой Софией. В прошлом году они почти все лето отдыхали в Греции. Потом Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) ездила в родной Киев и лишь недавно вернулась в Москву.

Примечательно, что в 42 года она может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Лорак не скрывает, что занимается спортом и делает гимнастику. Также она давно выработала для себя правила по подбору гардероба. Певица любит однотонные нарды, а также расставляет акценты с помощью аксессуаров. Один из своих женственных образов она продемонстрировала на публике накануне, сняв видео.

Лорак позировала перед камерой в платье-футляре цвета индиго. Наряд длины мидакси облегал ее фигуру и позволил показать тонкие щиколотки. С помощью широкого черного пояса артистка подчеркнула осиную талию.

Поклонники восхитились красотой певицы. Многие отметили, что Каролина похорошела, а наряд идеально сел на ее фигуре:

«Ох, вот это образ», «Такая леди всегда», «Ваш стиль завораживает», «Колечко красивое, но вы еще краше», «Классная такая», «Воплощение красоты», «Где взять такое платье? Вы в нем такая элегантная», «Бывают же такие женщины», «Куколка настоящая».

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