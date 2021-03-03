«Едва ли хотела скрыть возрастные изменения»: стилист объяснила, зачем Пугачева надела алую шляпку с вуалью

Имиджмейкер-стилист Елена Бестави уверена, что благодаря такой яркой алой шляпке с вуалью 71-летняя Алла Пугачева смогла выделиться среди других гостей именитого модельера Вячеслава Зайцева. Этот нетривиальный аксессуар к своему образу Примадонна выбрала не случайно. По словам стилиста, певица скорее всего хотела привлечь к себе внимание присутствующих и ей это удалось.

«Надо отдать должное, шляпки с вуалью из сезона в сезон появляются в новых коллекциях именитых кутюрье. На самом деле, этот аксессуар добавляет женщине загадочности, наполняет ее шармом. Но такие шляпки подходят не под всякий стиль. Чаще всего их можно встретить в свадебной и вечерней моде. Тут они смотрятся более гармонично.

Если же говорить о выборе Аллы Пугачевой, то конкретная шляпка с вуалью скорее для красоты. Едва ли обладательница этот яркого аксессуара хотела скрыть под ней возрастные изменения. С этой целью берется более плотная вуаль с мелкими ячейками. Но в любом случае эта деталь всегда приковывает внимание. Под вуалью сложно спрятаться.

Получается такая изысканная и таинственная незнакомка. Поверьте, в шляпке с вуалью вы незамеченной уж точно не останетесь, все взгляды будут прикованы к вам», — отметила стилист.