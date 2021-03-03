«Можно уверенно признать трендовым»: Бузова выбрала белоснежный тренч длины миди для весны

Ольга Бузова всегда стремилась хорошо выглядеть. Теперь многие поклонники отмечают, что за последние 15 лет она сильно преобразилась. Девушка регулярно меняет имидж, а также в прошлом году она сильно похудела, так как участвовала в шоу «Ледниковый период», где ей приходилось кататься на коньках. А в начале года телеведущая рассталась с Давой. Она тяжело переживает это событие, но это не мешает ей продолжать работать.

За последние недели Ольга успела отметиться на разных проектах. Она всегда тщательно подбирает образы для появления на публике. С наступлением весны в гардеробе телеведущей прибавилось нарядов из кожи, а также легких платьев и ярких костюмов. Накануне девушка отправилась на съемки «Модного приговора». Бузова по пути в студию успела снять видео для «ТикТока». Она предстала в черных кожаных ботфортах и белоснежном тренче длины миди.

Ранее эксперт в области моды Эвелина Хромченко не раз говорила, об актуальных тренчах длины миди, как у платьев. Фэшн-эксперт еще прошлой весной рекомендовала носить тренч именно так. Поклонники отметили, что Ольга в таком образе напоминает им медсестру. Для портала Teleprogramma.pro стилист Элла Маковей оценила лук знаменитости.

«Белый цвет можно уверенно признать трендовым. Уже не первый сезон мы видим белые пальто, белые брюки в осенне-зимний период. Весной это белые джинсовые куртки и тренчи. Летом — роскошные романтичные платья и пышные ажурные блузки. Отличительной особенностью начала 20-х является соединение романтики и брутальных, грубых аксессуаров в одном образе. Это может быть обувь на «тракторной» подошве, контрастные по цвету кожаные ремни и корсеты. С этой точки зрения образу Ольги не хватает тех самых «брутальных» аксессуаров», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более пяти лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шопером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция) и имеет высшие образование.

Смотрите также: