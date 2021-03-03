Главное — акцент на стройности: Алина Кабаева в молочном платье-футляре и нюдовых лодочках вышла в свет

Алина Кабаева не скрывает: ей всегда нравилось выглядеть красиво и ухоженно. Еще будучи ребенком, она отдавала предпочтение милым девичьим платьицам. За тем, как одевалась ее дочурка, следила мама гимнастки Любовь Михайловна. Именно она привила наследнице любовь к красивым нарядам и желание совершенствоваться. При всем при этом Алина оставалась скромным и трудолюбивым ребенком. В спорте она шла к своей цели, завоевывая новые медали, но всегда была близка с семьей. Своей второй мамой гимнастка считает тренера Ирину Винер.

В гардеробе Алины Кабаевой сложно найти случайные вещи. Она тщательно следит за своим имиджем, отдавая предпочтение элегантным и утонченным лукам. Для одного из светских мероприятий гимнастка выбрала лаконичное молочно-белое платье-футляр с рукавами три четверти и длиной чуть ниже колена. Изюминкой вечернего наряда стал приталенный крой, благодаря чему спортсменке удалось сделать акцент на талии. Из аксессуаров только часы, от дорогих украшений Алина отказалась. И визуально вытянула силуэт за счет нюдовых туфель-лодочек на шпильке.

В одном из интервью Алина призналась, что в юности папа часто привозил ей из заграничных поездок модные наряды. А повзрослев, гимнастка стала сама откладывать карманные деньги на кофточки и платья. И могла спустить все накопления на одежду, приезжая в другую страну на соревнования.

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