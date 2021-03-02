«Какая красивая»: Рудковская в приталенном комбинезоне бренда Сергеенко появилась на светском вечере Cartier

Яна Рудковская в прошлом году несколько месяцев провела дома из-за пандемии. На этот раз она наверстывает упущенное. Несмотря на то, что лишь осенью у нее появился еще один сын, продюсер не ушла в декретный отпуск. Она предпочитает совмещать работу и материнство. За малышом Арсением, которого паре выносила суррогатная мать, приглядывает то Евгений Плющенко, то няни, когда светская львица отправляется в театр, офис или на важное мероприятие.

Если в январе Яна не пропускала ни одного спектакля, то теперь она почти каждый день бывает на светских ужинах и вечеринках. 2 марта жена Плющенко поделилась снимком с мероприятия, организованного ювелирным брендом Cartier. Для такого случая Рудковская облачилась в приталенный комбинезон в пижамном стиле с цветочным принтом. Наряд бренда Ульяны Сергеенко она дополнила круглой кожаной сумкой.

Примечательно, что подругой Сергеенко является Наталья Водянова. Модель часто носит наряды ее марки. Она не скрывает, что это ее один из любимых дизайнеров.

«Магия Cartier», — написала Яна.

Поклонники и друзья восхитились образом 46-летней звезды. «Какая красивая», — заявила Дарья Клюкина, участница шоу «Холостяк». «Мне нравятся комбинезоны, но в них не всегда удобно», «Наряд супер, вам очень идет», «Какой шикарный образ», «Выглядите роскошно», — прокомментировали пост подписчики.

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