«Красота нереальная»: Ксения Бородина похвасталась ботинками Chanel и сумкой-шопером Dior

Ксения Бородина всегда следит за трендами. Она не скрывает, что ее стиль за последние 20 лет сильно изменился. Порой телеведущая сама смеяться над своими архивными фото. Она признавалась, что стилисты часто делали ей укладки, на которые теперь она смотрит с ужасом и недоумением.

Не так давно Ксения хвасталась новой шубой. Также у нее появился пуховик Prada. А после поездки с семьей в Суздаль она поняла, что для полного счастья ей не хватает еще и валенок. Весна пришла, но настоящего тепла пока нет. В итоге телеведущая отправилась за покупками и пополнила гардероб обновками. Она устроила традиционную распаковку на камеру. В первой коробочке оказалось колечко с бренда Van Cleef & Arpels. У нее уже есть серьги в виде клевера, которые стоят полмиллиона. Теперь она к ним подобрала кольцо.

«Начнем с самого приятного! Красота, смотрим, что же там… Колечко!» — похвасталась звезда.

Во втором пакете от Chanel оказались ботинки, выполненные по типу валенок. Лишь по золотистой надписи становится понятно, что это фирменная обувь и стоит она больше 100 тысяч рублей.

«А теперь посмотрим, что здесь», — интриговала девушка.

«И остался самый большой и красивый! Эти я купила сама, а это мне девчонки привезли, очень быстро, спасибо. Готовы к красоте? Магия… Ну что там, вы уже догадались?! Какая красивая нереально! Очень крутая! Как я люблю эти сумки. Они мегаудобные и на пляж, и в повседневной жизни. Вообще кайфовые», — отметила Бородина.

К слову, в среднем подобные сумки-шоперы Dior стоят 200–300 тысяч рублей. А так как эта вещь из новой коллекции, то цена у нее точно высокая.

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