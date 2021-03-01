Акцент на талию: Пегова в короткой юбке и массивных ботинках покрасовалась дома

Актриса готовится к дебюту в качестве телеведущей. Она уже заметно постройнела.

Ирина Пегова всегда обладала нестандартной фигурой. Однако это не помешало ей стать актрисой. Более того, девушка не перестает удивлять коллег своими способностями. Она уже побеждала в шоу «Танцы со звездами», а в прошлом году стала участницей проекта «Ледниковый период» и смогла дойти до финала. Не только поклонники, но и такие известные персоны, как Елена Исинбаева, восхищались упорством и стараниями артистки.

За последние два месяца Ирина заметно преобразилась. Она не стала скрывать, что решила похудеть. На глазах поклонников артистка преобразилась. Актриса какое-то время не появлялась на публике, а потом отметилась на шопинге в черном платье с жабо, поразив фанатов своей стройностью.

А теперь Пегова сообщила, что скоро дебютирует в качестве ведущей. Она поделилась кадром, на котором позировала в мини-юбке белого цвета и блузке с пышными рукавами. Массивные черные ботинки дополнили ее лук. Звезда буквально порхала перед зеркалом.

Наряд подчеркнул ее талию и рельефные, стройные ноги. При этом актриса призналась, что почти потеряла голос и теперь старается его вернуть.

«Доигралась, допелась, доработалась….. доходидась без шарфа — сел голос! Спасайте, жду от вас срочно рецептов возвращения голоса! Надо „спасать“ проект, на котором я выступаю в качестве ведущего (это дебют в таком качестве), и, как вы понимаете, без голоса не очень», — призналась звезда.

Поклонники восхитились тем, в какой форме находится Пегова. Многие одарили ее комплиментами и пожелали скорейшего выздоровления. «Как жалко, лечитесь», «Офигеть…какая тоненькая стала. Я тоже так хочу», «Ира, вы прям девочка», «Как вам идут юбочки», «Ноги роскошные, вы стали моделью», «Ира, красотка какая», «А вид у вас цветущий», «Вся в белом, загорелая краса», — прокомментировали пост подписчики.

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