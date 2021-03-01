Акцент на талию: Пегова в короткой юбке и массивных ботинках покрасовалась дома

Ирина Пегова всегда обладала нестандартной фигурой. Однако это не помешало ей стать актрисой. Более того, девушка не перестает удивлять коллег своими способностями. Она уже побеждала в шоу «Танцы со звездами», а в прошлом году стала участницей проекта «Ледниковый период» и смогла дойти до финала. Не только поклонники, но и такие известные персоны, как Елена Исинбаева, восхищались упорством и стараниями артистки.
За последние два месяца Ирина заметно преобразилась. Она не стала скрывать, что решила похудеть. На глазах поклонников артистка преобразилась. Актриса какое-то время не появлялась на публике, а потом отметилась на шопинге в черном платье с жабо, поразив фанатов своей стройностью.
А теперь Пегова сообщила, что скоро дебютирует в качестве ведущей. Она поделилась кадром, на котором позировала в мини-юбке белого цвета и блузке с пышными рукавами. Массивные черные ботинки дополнили ее лук. Звезда буквально порхала перед зеркалом.
Наряд подчеркнул ее талию и рельефные, стройные ноги. При этом актриса призналась, что почти потеряла голос и теперь старается его вернуть.
«Доигралась, допелась, доработалась….. доходидась без шарфа — сел голос! Спасайте, жду от вас срочно рецептов возвращения голоса! Надо „спасать“ проект, на котором я выступаю в качестве ведущего (это дебют в таком качестве), и, как вы понимаете, без голоса не очень», — призналась звезда.
Поклонники восхитились тем, в какой форме находится Пегова. Многие одарили ее комплиментами и пожелали скорейшего выздоровления. «Как жалко, лечитесь», «Офигеть…какая тоненькая стала. Я тоже так хочу», «Ира, вы прям девочка», «Как вам идут юбочки», «Ноги роскошные, вы стали моделью», «Ира, красотка какая», «А вид у вас цветущий», «Вся в белом, загорелая краса», — прокомментировали пост подписчики.