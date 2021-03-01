С ноткой шика: Шубская в платье-жакете и замшевых ботфортах посетила праздничный ужин

Анастасия Шубская родилась в семье Веры Глаголевой и Кирилла Шубского. Она стала младшей дочкой знаменитой актрисы. Четыре года назад девушка вышла замуж за хоккеиста Александра Овечкина. Она была безмерно рада тому, что капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» сделал ее своей женой. Вскоре брюнетка подарила спортсмену первенца — сына Сергея. А в 2020 году у них родился второй сын Илья.

Прошлым летом Овечкин привез жену и детей в Россию из США. Девушка была рада воссоединится с сестрами и повидать племянников. Более того, теперь она с радостью выходит в свет и наслаждается компанией подруг. Недавно Анастасия повеселилась на празднике у Любови Успенской, которая отметила 67-летие. Девушка в платье-бюстье с разрезом танцевала и наслаждалась выступлением артистов. А на минувших выходных она отправилась на светский раут, организованный компанией Mercury.

Для такого случая Шубская выбрала платье-жакет с золотыми пуговицами и бархатные ботильоны на шпильке. Она распустила волосы и сделала неброский макияж, дополнив аутфит сережками с бриллиантами. Жена хоккеиста смогла повеселиться с другими гостями и насладиться изысканными блюдами.

«На праздничном ужине Flower Night с красавицей Марий Богданович», — похвасталась она.

Поклонники восхитились красотой Анастасии. Многие осыпали ее комплиментами:

«Такая милая», «Две леди», «Роскошная Настя», «Красота и женственность идут рядом», «Какие вы роскошные», «Обожаю ваши образы, сама элегантность».

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