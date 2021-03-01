«Крайне неказисто»: модный эксперт оценил образ телеведущей Николаевой

Ведущая канала «Россия 1» Елена Николаева недавно назвала возлюбленного Игоря Вдовина своим мужем. Об этом блондинка сообщила, когда они проводили время в Мурманской области. Теперь же Елена решила приобщиться к искусству и побывала в Государственном музее изобразительных искусств. Там она появилась в нежно-розовом костюме с короткими шортами и ботинками на грубой подошве. Дизайнер Сергей Никулин разобрал образ телеведущей специально для портала Teleprogramma.pro, отметив, что он какой-то несвязный.

«Если разбирать по элементам гардероба, то все в тренде. Иметь жакет, юбку или кардиган из такого материала, а-ля Chanel, – это базовая история. Мини-юбки или мини-шорты – тоже тренд. Ботинки на грубой подошве и шарфик на сумке – тоже тренд. Но все вместе у героини как-то не связалось, не сложился образ. Режут глаз эти грубые ботинки в сочетании с пудрово-розовым костюмом, колготки как-то напрягают. У нее не получилось совместить несовместимое. Крайне неказисто», — сказал Никулин.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин – выпускник факультета дизайна костюма МХПИ. Создает стильные образы для важных мероприятий и фотосессий. В ноябре 2019 его работы были на выставке в Гостином дворе.

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