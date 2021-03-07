Звездные невесты: какие свадебные платья выбрали Арзамасова, Топурия, невестка Валерии и другие

«Ах, эта свадьба, пела и плясала!» — многие помнят слова яркой песни в исполнении Муслима Магомаева. Надо ли говорить, что для каждой невесты этот день становится поистине незабываемым. И особое внимание девушки уделяют своему наряду. Сайт Teleprogramma.pro на примере звездных модниц и с экспертным мнением блогера Киры Дихтяр узнал, какие свадебные платья выбрали для себя любимицы публики.

Невестка певицы Валерии

Лиана Шульгина на момент свадьбы находилась в интересном положении. Для торжества возлюбленная младшего сына певицы Валерии выбрала элегантное платье, которое благодаря пышной юбке с завышенной талией помогло ей скрыть изменения в фигуре.

«Очень много невест выбирают фатиновые свадебные платья. Да, они смотрятся женственно, но нельзя забывать про форму и силуэт. Все-таки кринолин – не самый лучший вариант в качестве свадебного платья на сегодняшний день. Цвет платья удачный, подчеркивает молодой возраст невесты, также, как и нюдовый макияж, ведь более яркий вариант сделал бы образ перегруженным», — отметила модный блогер.

Невеста продюсера ледовых шоу Ильи Авербуха

Еще одна звездная модница — Лиза Арзамасова. Актриса из ситкома «Папины дочки» тайно вышла замуж за Илью Авербуха. Молодоженов не смутила даже большая разница в возрасте — 22 года. Примечательно, что в отличие от многих невест Елизавета выбрала нетипичное свадебное платье — вместо белоснежного наряда актриса красовалась в небесно-голубом.

«Платье не вяжется со свадебным, оно скорее напоминает платье на выпускной, причем это не самый лучший вариант даже для того, чтобы попрощаться со школой. Логично, что вырез подчеркивает грудь, но из-за того, что линии ткани идут по бюсту вниз, они повели за собой декольте, визуально опустив его. В данном случае аксессуаров как раз не хватает, образ выглядит незаконченным и пустым», — раскритиковала платье актрисы Кира Дихтяр.

Возлюбленная французского миллионера Антуана Арно

Наталья Водянова подарила возлюбленному Антуану Арно двоих сыновей: Максима и Романа. И только после этого получила от миллионера предложение руки и сердца. Для торжества модель выбрала лаконичное платье, одевшись скромно, но со вкусом.

«Шикарный свадебный образ! Стильный, сдержанный, без лишних деталей и пафоса. Платье максимально спокойное, но оно смотрится дорого без камней и пышности. Это прекрасный пример того, как можно выглядеть трендово, но не мудрить с прической, аксессуарами, обилием ткани, что уже давно является моветоном. Отдельно хочется отметить букет, который идеально сочетается с общим ансамблем, при этом выглядит довольно нестандартно», — похвалила модель эксперт в сфере моды.

Фаворитка шоу «Танцы со звездами»

Еще одной яркой невестой стала Катерина Шпица. Актриса сыграла тайную свадьбу с бизнесменом Русланом Пановым. Влюбленные пошли в ЗАГС 18 февраля, в третью годовщину их отношений. Для Шпицы это было очень романтичное и трогательное событие.

«Сразу бросается в глаза длина платья. Оно выглядит обрезанным, плате в пол должно слегка касаться самого пола, особенно, если мы говорим о свадебном варианте. Дело в том, что такая длина крадет несколько сантиметров роста, создается впечатление, что картинку стянули сверху и снизу в редакторе. Также внимание приковывает корсаж, но не в позитивном ключе. Между самим бюстом и корсажем не должно оставаться пустого места. В этом фатиновом платье я бы отметила красивые пышные рукава, но перечисленные выше минусы портят общую картинку», — уточнила Дихтяр.

Невеста телеповара Константина Ивлева

Валерия Куденкова выбрала традиционное платье невесты, но вот от белоснежной фаты отказалась. Девушка сделала акцент на тонкой талии, подчеркнув особенности фигуры. Возлюбленный Леры таким нарядом явно остался доволен. А вот модный блогер Кира Дихтяр платье невесты не оценила.

«Пример того, как делать не надо. Разная фактура ткани делает образ абсолютно неоправданно перегруженным. Бахрома, прозрачные вставки, крупное кружево. Неудачную картину дополняет плотность самой ткани на юбке, которая портит весь силуэт, ведь здесь нет структурированной формы», — добавила Кира.

Солистка группы «А-студио»

Как и невестка певицы Валерии, Кети Топурия выходила замуж уже будучи беременной. Вот только скрыть свой округлившийся животик артистке не удалось. Она находилась на последних месяцах беременности и должна была вот-вот родить сына своему новоиспеченному мужу бизнесмену Льву Деньгову.

«Образ очень женственный, отличное платье, чтобы подчеркнуть красоту и радость материнства. Вырез подчеркивает длину шеи, несмотря на его глубину, он смотрится не пошло за счет объемной верхней части. Кипенно-белый цвет хорошо комбинируется с красной помадой, что не совсем очевидный выбор для свадебного макияжа, но определенно выгодный в данном случае. Очень радует, что Кэти решила обойтись без обилия аксессуаров, сделав выбор в пользу белого золота, а также не стала мудрить с прической. В целом образ выглядит законченным, стильным и минималистичным», — отметила модный блогер.

Справка Teleprogramma.pro

Кира Дихтяр – модель международного класса, актриса, модный блогер. Кира участвовала в рекламных кампаниях разных спортивных брендов, в том числе Nike, что привело ее к первой fashion-кампании в качестве лица марки Abercrombie & Fitch, снятой известным модным фотографом Брюсом Уебером.