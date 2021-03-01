Поклонники лишились чувств: Кейт Миддлтон появилась в шелковой блузе Holland Cooper с откровенным декольте

На днях Кейт Миддлтон и принц Уильям вновь провели прямой эфир в Zoom. На этот раз темой для разговора стало положительное влияние вакцины против CoViD-19 на больных диабетом.

Для беседы Кейт выбрала белоснежную шелковую блузу с откровенным V-образным декольте Holland Cooper. Ее стоимость составляет 119 фунтов стерлингов (около 12 300 рублей). Образ дополнила пиджаком цвета хаки и серебряными серьгами с подвесками, а макияж сделала в естественных оттенках – розовые румяна бледно-розовый блеск для губ. Об этом пишет Hello!.

Напомним, ранее стало известно, что Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют родить еще одного ребенка. Пара воспитывает 7-летнего принца Джорджа, 5-летнюю принцессу Шарлотту и 2-летнего принца Луи.

Смотрите также: