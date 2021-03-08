«Это беспроигрышный вариант!»: Водянова, Пугачева и Стриженова выбрали модные платья этой весны

Вот и настала весна, которую многие ждали особенно сильно. И хоть погода еще не позволяет смело носить мини-юбки и тонкие куртки, женские сердца стремятся к красоте. Девушки ждут случая, чтобы принарядиться и избавиться от многослойных нарядов. И из года в год поводом для этого служит 8 Марта.

Знаменитый стилист и ведущий Влад Лисовец для читательниц портала Teleprogramma.pro раскрыл главные тренды наступившей весны, а также рассказал о том, какой лук выбрать для праздника.

«Длина разная, крой разный. В любом случае, это должно быть что-то струящееся. Имеет место быть и цветочный принт, и горох, и однотонное, а также совсем легкие платья, которые можно носить поверх водолазки, чтобы не замерзнуть. Еще точно будет не тепло. Брать за базу нежность — это беспроигрышный вариант! Не думайте про обувь, про другие аксессуары. Не делайте из себя совсем конфетку! Это может смотреться немного старомодно», — сразу отметил Лисовец.

Полина Гагарина

Среди знаменитостей есть женщины и девушки, которые всегда впереди трендов. Так, на Полине Гагариной поклонники уже видели легкое платье с цветочным принтом и пышными рукавами-фонариками. В таком платье можно устроить дома ужин. А если надеть туфли-лодочки и пальто, то можно и в ресторане отметить 8 Марта.

Виктория Лопырева

Одной из самых женственных моделей многие считают Викторию Лопыреву. Победительница конкурсов красоты умеет подбирать образы. В ее гардеробе есть силуэтное платье в горох, которое она дополнила босоножками и миниатюрной сумочкой.

Саша Савельева

Идеальное струящееся платье в трендовом лимонном оттенке выбрала Саша Савельева. Экс-солистка группы «Фабрика» всегда умела привлекать внимание мужчин. У нее получился романтичный и нежный аутфит.

«Блузки с рюшами в сочетании с джинсовой юбкой — тоже отличный вариант. Один элемент женственности обязательно должен присутствовать. Если все жестко и грубо, то хотя бы одна вещь должна быть женственной. Это может быть сумка, мейк, блузка, юбка, которая будет показывать, что вы на самом деле девушка, нежная и женственная. Я бы рекомендовал, склоняться к романтичным нарядам», — поделился Влад.

Наталья Водянова

Эту фишку любит использовать Наталья Водянова. Так, легкое белое платье из шифона она дополнила сапогами в тон из крокодиловой кожи. Массивная сумка на ремешке дополнила ее образ.

В гардеробе модели также есть минималистичное платье винного цвета. Наряд слегка оверсайз дополнили туфли в тон. У нее получился элегантный и простой лук с шиком.

Екатерина Стриженова

А вот блузку с рюшами, струящуюся и легкую можно увидеть на Екатерине Стриженовой. 52-летняя телеведущая сочетала ее с алой юбкой-футляром. Она смогла подчеркнуть фигуру и быть броской.

«Для тех, кто не хочет экспериментировать, беспроигрышный вариант — платье в стиле 70-х, замшевые, кожаные. Такие прямые с поясом, карманами накладными. Эта эстетика сейчас в моде в сочетании с накрашенными губами, ободками, красивыми очками и сумкой», — добавил Лисовец.

Пример, как моду из прошлого показать на современный лад, может показать Водянова. Для одной из съемок она надела модную юбку плиссе и блузу в тон. На ее голове был объемный ободок. Такой монохромный образ выглядит максимально нежно.

Ольга Бузова

А вот Ольга Бузова, как и Алсу, успела отметиться в кожаном платье по фигуре. За счет силуэтности и нюдового цвета, лук смотрелся не грубо, а современно, стильно, а также пикантно.

Лариса Долина

Лариса Долина в свои 65 лет не боится носить мини. Так, платье-жакет из кожи она сочетала с массивными ботинками Prada. Певица поддержала молодежный стиль и выглядела при этом сногсшибательно.

«Если будет слишком женственно — это вас отбросит на 20 или 30 лет назад. Мы живем в быстрое, жесткое и другое время. Совсем цельно женственный образ будет выглядеть неинтересно. Сейчас важна индивидуальность, сделать интересный образ, а не брать за базу классику и выглядеть в этом точно хорошо», — предупредил модный эксперт.

Оксана Федорова

Оксана Федорова в свое время была «Мисс Вселенной». До сих пор для многих она остается эталоном женственности. Девушка любит носить легкие шифоновые юбки с жакетами и пальто. Каблуки являются частым атрибутом ее луков, которые преображают ее, даже если она предстает в брючном костюме.

А с помощью шляпки и перьев Оксана даже наряд с джинсами делает более романтичным и женственным. В ее гардеробе множество головных уборов на любой вкус.

«Если у вас романтичное платье, то прическа должна быть экстравагантной и модной, тогда образ будет выглядеть модно. Если у вас просто длинные волосы до поясницы и вы будете стоять в каком-то женственном платье, плюс у вас еще будут лодочки на ногах, ну это такая сельская девочка конца 90-х. Такой устаревший образ. Подчеркну, что нужно обязательно добавлять что-то, что покажет, что на улице уже XXI век», — рассказал Лисовец.

Алла Пугачева

Алла Пугачева всегда умела добавить в образ модную изюминку. Так, недавно черную блузку с открытыми плечами и брюки галифе в полоску она дополнила широким поясом. Эта деталь сделала аутфит более стильным и подчеркнула ее талию.

Также в струящемся платье с блестящим болеро она была на одном из праздников. Монохромный наряд выглядел эффектно и женственно, а также позволил Примадонне танцевать, не сковывая ее движения.

Если вам нравятся яркие платья, то также строит обратить на фасоны с кружевными или просто белыми воротничками. Они стали актуальны в этом сезоне. Стриженова одна из первых поддержала тренд на такие наряды. В таком платье можно сходить в ресторан, а также устроить семейный вечер.

Вера Брежнева

Вера Брежнева умеет сочетать женственность и жесткость. Так, она носит мини-платье из легкой ткани с массивными ботинками на тракторной подошве. Это выглядит дерзко и подойдет смелым, и уверенным в себе девушкам.

Справка Teleprogramma.pro

Влад Лисовец — российский стилист. Он получил образование по специальности «парикмахер широкого профиля», работал в телецентре «Останкино», был стилистом многим звезд. Теперь Влад основатель школы стиля «LISOschool», а также владелец салонов красоты «Парикмахерская Контора». Опыт работы в сфере красоты более 30 лет.

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