Стильная мама: Агата Муцениеце в вельветовом костюме ярко-розового цвета предстала на шоу «Голос. Дети»

Бывшая жена Павла Прилучного после развода не стала впадать в уныние. И даже, наоборот, довольно быстро взяла себя в руки ради детей.

После расставания с Павлом Прилучным актриса призналась, что поставила перед собой важную цель — сделать все для того, чтобы ее дети росли счастливыми и как можно дольше их не касались проблемы взрослых. Примечательно, что получив новый статус свободной девушки, Агата Муцениеце занялась собой и карьерой. Она вместе с Дмитрием Нагиевым ведет вокальное шоу на Первом канале, снимает собственный YouTube-проект и часто общается с поклонниками в Instagram.

1 марта латвийской актрисе исполнилось 32 года. Об этом она напомнила своим подписчикам в микроблоге, сопроводив пост закулисным снимком со съемок программы. Агата позировала в ярко-розовом вельветовом костюме и с длинными белокурыми локонами.

Ну что! 32! Принимаю поздравления!! Агата Муцениеце

Напомним, что у Павла Прилучного и Агаты Муцениеце двое детей: семилетний сын Тимофей и четырехлетняя дочка Мия. Развод дался актрисе непросто. Девушка удивила поклонников признаниями в Stories микроблога, дав понять, что в пылу ссоры теперь уже бывший муж поднял на нее руку, выбросил ее мобильный на улицу и очень напугал своим поведением детей.

Смотрите также: