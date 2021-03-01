«Любовь в сердце»: Эмма Малинина в слаксах и модном тренче на весну прогулялась по улочкам

Эмма Малинина поделилась в Instagram свежими снимками с прогулки. Жена именитого музыканта и певца позировала среди милых улочек с бутиками. Для выхода в свет возлюбленная Александра Малинина подобрала нетривиальный лук. В частности, Эмма облачилась в слаксы, ярко-желтую водолазку, которая контрастировала с утонченным тренчем на весну. Из аксессуаров Малинина выбрала остроносые полусапожки и сумочку Chanel. Образ дополнили имиджевые очки-лисички.

«Любовь в сердце! Весна в душе и на улице», — отметила Эмма.

Напомним, что у Эммы Малининой есть старший сын Антон от предыдущих отношений, который подарил звездной маме троих внуков. Также от музыканта Александра Малинина у нее есть двойняшки — Фрол и Устинья. В одном из интервью жена певца ответила на критику о том, что так шикарно выглядеть ей удается благодаря своей состоятельности. По словам Эммы, возможность тратить деньги на личного тренера и свою внешность еще не гарантирует того, что женщина сможет похвастаться роскошной фигурой. Для того, чтобы выглядеть моложе, как говорит Малинина, не обязательно тратить огромные суммы.

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