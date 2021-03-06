Тренды весны-2021: плащ, как у Асмус, платье, как у Высоцкой

С уходом холодов появилось желание принарядиться. Стилист Анвар Очилов рассказывает об актуальных тенденциях сезона в женском гардеробе.

Кристина Асмус выбрала плащ, который, по прогнозам мэтров моды, будет актуален еще несколько сезонов.

Елена Летучая в джинсовом комбинезоне Dior высаживает цветы у дома. А ведь этой весной в такой ультрамодной вещице можно и на свидание, и потанцевать.

Ольга Бузова разбавила брючную классику топом. Отличное решение. А если застегнуться на все пуговицы, то образ можно сделать вечерним, добавив шляпу.

Юлия Высоцкая встречает гостей в платье простого кроя с актуальным принтом. Всем бы такое настроение от одежды.

Светлана Лобода нарядилась дорого и модно — пиджак, сумка и серьги у нее Alexander McQueen. Все, как советуют мировые дома мод: аксессуары побольше, сумочки поменьше.

Лоферы на каблуке, как у Prada – то, что надо этой весной. Если найдете более веселый цвет, будет только круче.

5 важных советов