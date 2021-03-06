Тренды весны-2021: плащ, как у Асмус, платье, как у Высоцкой

Кристина Асмус выбрала плащ, который, по прогнозам мэтров моды, будет актуален еще несколько сезонов.
Елена Летучая в джинсовом комбинезоне Dior высаживает цветы у дома. А ведь этой весной в такой ультрамодной вещице можно и на свидание, и потанцевать.
Ольга Бузова разбавила брючную классику топом. Отличное решение. А если застегнуться на все пуговицы, то образ можно сделать вечерним, добавив шляпу.
Юлия Высоцкая встречает гостей в платье простого кроя с актуальным принтом. Всем бы такое настроение от одежды.
Светлана Лобода нарядилась дорого и модно — пиджак, сумка и серьги у нее Alexander McQueen. Все, как советуют мировые дома мод: аксессуары побольше, сумочки поменьше.
Лоферы на каблуке, как у Prada – то, что надо этой весной. Если найдете более веселый цвет, будет только круче.
5 важных советов
- Верхнюю одежду можно достать из шкафа, а не искать в интернет-магазинах. Актуальны классические пальто ярких расцветок, двубортные плащи мужского кроя и расклешенные от пояса, а пока холодно — яркие утепленные плащи-балахоны.
- В обувной ряд возвращается мода 50-60-х годов прошлого века: туфли с острыми носами и толстым устойчивым невысоким каблуком. Продолжаем носить ботфорты и ботинки в мужском стиле, лоферы на высоком каблуке.
- В каждом гардеробе должен появиться брючный костюм мужского силуэта. Платья выбирайте элегантные, ярких цветов и с интересными принтами. При этом никаких сложных силуэтов, предпочтение отдаем платьям-халатам.
- Особое внимание — объемной бижутерии. Решитесь наконец на громоздкие клипсы, браслеты, цепи. Те, кто не жалует искусственные камни и металл, могут заменить их на громоздкие бриллианты и рубины.
- Сумки носите любой формы, но маленькие и с длинными толстыми ремнями, в тренде и рюкзаки. Актуальны логотипы, принты, пуговицы.