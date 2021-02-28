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Сочный монохром: Бузова вслед за Судзиловской выбрала желтый свитшот

Певица поддержала тренд на яркие наряды.

Сочный монохром: Бузова вслед за Судзиловской выбрала желтый свитшот
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Ольга Бузова вновь встала на коньки. Поющая ведущая вместе с Олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым готовится к шоу, которое пройдет в канун Международного женского дня. А в свой выходной она решила показать фанатам в Instagram свежий снимок. Бузова запечатлелась со своим питомцем. При этом Ольга выбрала монохромный костюм желтого оттенка. Ранее в подобном появлялась на публике актриса Олеся Судзиловская.

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Скриншот: instagram.com/buzova86

«Какая классная! Красивая! Огонь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в январе Бузова с размахом отметила свое 35-летие. На вечеринке по случаю юбилея повеселился весь столичный бомонд. После этого певица объявила о расставании с блогером Давидом Манукяном, более известным как Дава.

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