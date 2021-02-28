Модный тренд: Рудковская вслед за Пугачевой подчеркнула талию широким ремнем

Накануне Яна Рудковская и Евгений Плющенко стали гостями светского мероприятия. Для вечеринки блондинка выбрала черный наряд. Приталенное платье с пышной юбкой и ботильоны на устойчивом каблуке. Талию подчеркнула широким ремнем.

«Великолепная! Как красиво! Шикарная! Хорошо выглядите!», — писали пользователи Сети.

К слову, акцент на талии при помощи ремня сделала и Примадонна российской эстрады. На днях Алла Пугачева побывала в гостях у Марины и Валентина Юдашкиных.

Напомним, что в начале года Рудковская отметила свое 46-летие. А чуть позже очередную годовщину со дня знакомства с мужем Евгением Плющенко. Будущие супруги встретились 14 лет назад.

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