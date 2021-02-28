«Сменила низ»: Дайнеко рассказала, как увеличить количество образов при минимуме вещей

Исполнительница Виктория Дайнеко разместила в своем аккаунте лайфхак для всех любительниц моды.

Артистка показала несколько образов для выхода в свет. Примечательно, что верх аутфита Виктории оставался неизменным, а вот низ певица перестраивала в зависимости от мероприятия. Также свое дело в преображении сыграли аксессуары.

Так, первый look состоял из следующих деталей: серый трикотажный свитшот с круглым вырезом, корсет черного цвета, мини-юбка со сборкой, колготки и ботфорты на «тракторной подошве» ему в тон. Дайнеко дополнила образ темной сумочкой Dior с миниатюрными ручками.

Второй аутфит сверху копировал предыдущий образ. Но только вместо юбки Виктория надела брюки прямого кроя из светлого денима. Также артистка сменила ботфорты грубого стиля на ботильоны с квадратным носом цвета слоновой кости.

«Голосуем! В один день два мероприятия, и я оставила один верх, но сменила низ. Выбирайте какой вариант комбинации корсета со свитшотом вам понравился больше?

Юбка или джинсы?», — предложила Дайнеко своим поклонникам.

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