Сливочные акценты: Лиза Пескова поддержала тренд на монохромный образ

В одной из последних публикаций наследницы Дмитрия Пескова Елизаветы появилось свежее фото из Горного Алтая.

Девушка позировала на фоне снежного пейзажа и деревянного дома в молочном трикотажном костюме и утепленной обуви из замши. На щеках от мороза у натуральной блондинки появился легкий румянец. О чудодейственной силе Алтая Лиза Пескова рассказала не только в Stories, но и в ленте основного аккаунта.

Оказалось, выпускница Парижской школы бизнеса по-настоящему влюбилась в красоты Горного Алтая. По мнению Песковой, в России очень много красивых мест и возможностей для туризма. Одним из таких мест она насладилась вместе с фигуристкой Татьяной Навкой.

«Нельзя сказать, что Алтай стал популярным только сейчас, когда у туриста выбор ограничен. О том, что это крутое и уникальное место, знают, мне кажется, все», — отметила Пескова.

Знаменитость облачилась в свитер цвета молока крупной вязки. Вместо золотой цепи или массивного колье декольте было украшено молнией. А на ноги Лиза надела светлые хлопковые брюки и меховые туфли.

Поклонники Песковой остались в восторге от модного выбора знаменитости:

«Волшебная», «Красотка!», «Хочется любоваться твоей красотой снова и снова!».

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