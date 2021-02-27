«Два дня до весны!»: Лиза Арзамасова в трикотажных шортах и шапке-ушанке позировала на улице

Лиза Арзамасова многим полюбилась еще по сериалу «Папины дочки». Потом она одна из немногих своих коллег по съемкам продолжила карьеру актрисы и теперь играет в театре. Девушка долгое время скрывала личную жизнь, но в прошлом году стало известно о ее романе с Ильей Авербухом. Разница в 22 года не мешает им быть счастливыми вместе. Они даже поженились, о чем сообщили публике.

Примечательно, что даже после росписи в ЗАГСе супруги редко говорят о личной жизни. Лиза предпочитает путешествовать, хвастаться новыми образами и впечатлениями. В свои 25 лет она обладает точеной фигурой. Актриса предпочитает носить удобные и комфортные луки. При этом поклонники считают, что девушка похорошела после замужества и даже стала еще более женственной. На новом фото Арзамасова позировала в трикотажных шортах, шапке-ушанке винного цвета и белом пуховике с черными вставками.

Наряд подчеркнул достоинства ее фигуры. При этом артистка не забыла про колготки, которые надела, чтобы не замерзнуть. Как оказалось, влюбленная Лиза ждет наступления тепла.

«Два дня до весны!» — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит девушка. Многие признались, что с трудом узнают «Папину дочку». «Лизонька, какая вы красавица», «Замечательная фотокарточка. Особенно модель», «Лиза молодая, красивая девушка», «Так стильно и шикарно одеваетесь», «Такой трепет и много энергии перед весной, даже за зиму обидно», «Ох, эти ножки», «Такая вы необычная», — прокомментировали пост подписчики.

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