Агата Муцениеце в мерцающей юбке плиссе и жакете предстала на съемках шоу «Голос. Дети»

Агата Муцениеце еще несколько лет назад хотела вернуться в шоу «Голос». Попробовав быть ведущей проекта с Дмитрием Нагиевым, ей захотелось продолжить набираться опыта в этой сфере. Год назад девушка рассталась с Павлом Прилучным. Как раз в период развода ее снова пригласили в проект, а недавно она стала ведущей шоу «Голос. Дети» в третий раз. В жизни актрисы многое изменилось. Многие поклонники отмечают, что она очень похорошела.

Теперь Агата успевает не только заботиться о детях, но и участвовать в ряде проектов. Каждую неделю она ездит на съемки. На музыкальном шоу девушка уже появлялась в комбинезоне из кожи и наряде цвета фуксии. А вот накануне артистка поделилась закулисным фото, на котором предстала в мерцающей юбке плиссе, которая в моде уже не первый сезон, также футболке и жакете. Муцениеце предпочла распустить вьющиеся локоны и сделать неброский макияж.

«Мы там с Дмитрием Нагивым, Светланой Лободой, Егором Кридом и Бастой будем вас развлекать, а чудесные дети исполнять потрясающие песенки», — заявила звезда.

Поклонники восхитились красотой молодой мамы. Многие посчитали, что она посвежела и постройнела. «Ваааау! Это потрясающе!», «Агата, какая же вы шикарная с длинными волосами», «Агата, нежный цветок. Будь счастлива и любима», «Такая красивая, естественная», «Какая вы тут искренняя и жизнерадостная, столько энергии теплой», «Будто 16-летняя девушка», «Как всегда, лучистая», — прокомментировали пост подписчики.

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