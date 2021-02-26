«Придраться не к чему»: модный эксперт назвал образ Гагариной в платье-бюстье — идеальным

Недавно стало известно, что Полина Гагарина исполнит главную песню чемпионата мира по фигурному катанию, который пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта. Кроме этого, у артистки появились и другие новости, о которых она рассказала в шоу «Вечерний Ургант». В студии программы певица появилась в элегантном вечернем платье-бюстье и черных туфлях-лодочках. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Руслан Громов, глядя на образ Полины, отметил, что он был бы абсолютно идеальным, если бы блондинка выбрала другой цвет помады.

«Платье весьма интересно сидит на фигуре, а сочетание черного и белого всегда про идеальный образ. Придраться совершенно не к чему. Хорошая укладка и макияж, но, на мой взгляд, красная помада могла бы стать идеальным завершением данной задумки», — сказал Громов.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов — профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер. Учился в школе искусств, закончил несколько учебных заведений по стилистики.

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