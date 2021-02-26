«Ни дать ни взять»: Стоцкая в мешковатых брюках и тренче оверсайз показала модный лук

Анастасия Стоцкая показала, как в зимние холода выглядеть модно. Артистка выбрала изумрудного оттенка вязаный тренч, в тон ему шапку, а также бежевые мешковатые брюки. Снимками певица поделилась в своем Instagram. Эксперт портала Teleprogramma.pro, дизайнер Сергей Никулин отметил, что подопечная поп-короля сцены Филиппа Киркорова создала удачный аутфит.

«Потрясающе, трендово все смотрится в комплекте, несмотря на цвета и странные силуэтные истории. Ни дать ни взять. Это мода подиумная. Та, которая есть сейчас и будет в ближайшие лет пять. Мешковатость, спорт, классика, гранж никуда не денутся и будут в тренде», — сказал Никулин.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин — выпускник факультета дизайна костюма МХПИ. Создает стильные образы для важных мероприятий и фотосессий. В ноябре 2019 его работы были на выставке в Гостином Дворе.

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