Брюки палаццо, платье или комбинезон: Боня показала три стильных образа для особого случая

Светская львица примерила женственные наряды, которые подчеркивают достоинства фигуры. Она отметила, что так можно скрыть широкие бедра.

Виктория Боня всегда стремилась хорошо выглядеть. Теперь она не только хорошо зарабатывает, но и делится своими бьюти-секретами с поклонниками. Еще несколько лет назад девушка пробовала разные способы, чтобы похудеть. Теперь она занимается спортом, чтобы сделать фигуру более рельефной и привлекательной для мужчин. За месяц светская львица добилась таких результатов, что не влезает в наряды размера S, что ее обрадовало.

Ранее Боня показала необычное платье кремового цвета. Она отметила, что наряд красиво смотрится даже на объемных фигурах. Так как приближается 8 Марта, девушка решила пополнить гардероб еще рядом обновок. В соцсети она показала три стильных и женственных образа для особенного случая. Для начала Виктория надела топ и брюки палаццо молочного цвета с высокой посадкой.

«Хочу, чтобы вы мне помогли выбрать. Это первый наряд. У меня бедра 98 см. Даже на таких бедрах классно смотрится», — отметила звезда.

Потом она покрасовалась в черном облегающем платье с пышными рукавами и элегантным декольте. Этот образ подчеркнул ее стройные ноги.

«Следующий лук — черное мини-платье. У каждой девушки должно быть в гардеробе хотя бы одно черное мини-платье», — поделилась Боня.

А напоследок она также надела комбинезон цвета яичной скорлупы. Наряд с широкими брюками и красивым вырезом девушка посчитала самым выигрышным.

«Если вы наденете вот этот вариант, то шансов не обратить на вас внимание, конечно же, не будет. И мегаудобный комбез», — добавила она.

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