Модница недели: три образа Ирины Пеговой в новом сезоне сериала «Акушерка»

На телеканале «Россия» с 1 марта стартует новый сезон сериала «Акушерка» с Ириной Пеговой в главной роли. Продолжение получило название «Счастье на заказ», и телезрители увидят, как преданная своей профессии героиня обретет личное счастье.

Но не без преград – ей снова нужно будет искать баланс между работой, которая отнимает все ее внимание и силы, и подготовкой к свадьбе – она повстречала того самого мужчину, Дмитрия (Владимир Епифанцев), с которым, кажется, готова построить семью.

На «женской» работе Татьяна Скворцова – врач. Как того требует профессиональный дресс-код, она – в первую очередь врач, а уже потом женщина. И на экране героиня Ирины Пеговой появляется в белом халате. Однако, личная драма приводит ее саму на больничную койку. И тут-то она оказывается ранимой и беззащитной женщиной, потерявшей накануне бракосочетания жениха…

Портал Teleprogramma.pro вместе с фэшн-экспертом, международной топ-моделью Кирой Дихтяр, оценил повседневные наряды Татьяны Скворцовой.

В одной из серий Татьяна оказывается в далеком поселке где-то глубоко в тайге. Здесь в ее помощи нуждается девочка, которой нужна срочная медицинская помощь. Но из-за суеверий местных жителей больную никогда не показывали докторам.

Скворцова добивается эвакуации, и вертолет МЧС забирает девочку на «большую землю». Провожая пациентку, героиня выглядит как обычная женщина – на ней накинут длинный черный плащ.

«Черное классическое пальто – это такой предмет гардероба, который должен быть в гардеробе у каждой, универсальный вариант на все случаи жизни. Поэтому в таком пальто можно увидеть как официанту, так и работницу полиции или акушерку. Но я считаю, что персонажу не хватает «характера». Она совершенно не запоминается. 5 из 10 баллов», — комментирует аутфит эксперт.

В быту Татьяна Скворцова непритязательна при выборе одежды. Очень часто дома врач ходит в футболках, в основном, темных оттенков. И здесь Кира Дихтяр справедливо заметила – такой образ обычно «не цепляет».

«Все очень блекло и непримечательно. Особенно в комбинации с окрашиванием героини. Конечно, трудно говорить в целом про образ, ведь на ней только футболка и мы не видим полной картины. Но ясно одно – образ очень уж скучный. 5 из 10 баллов», — категорична модель.

Злую шутку с Татьяной сыграли нравы таежных «отшельников». И Скворцовой пришлось поблуждать по лесу в поисках выхода к людям, она даже чуть не утонула в болоте. Однако, для экстремального приключения героиня одета, на первый взгляд, подобающим образом. На ней свитер, джинсы, кроссовки и пальто.

«Мне нравится цвет пальто, но это единственное, что я могу отметить. Образ проработан слабо, если героиня целенаправленно одевалась для похода на природе, о чем говорит рюкзак за спиной, то почему она не выбрала для этого более подходящую одежду? Часто ли вы надеваете на природу белые ботинки? Также джинсы – не самый практичный вариант для трекинга. По этой причине персонаж плохо читается, я считаю, это ошибка художников по костюмам. 3 из 10 баллов», — считает Кира Дихтяр.

Подводим итоги

В новом сезоне на Татьяну Скворцову обрушиваются испытания, которые не связаны напрямую с ее профессиональной деятельностью. Хотя именно ради помощи людям врач устремилась в тайгу. Здесь она была застигнута врасплох, и выбираться из дремучего леса ей пришлось в не совсем подходящем прикиде. За который эксперт поставила 3 балла.

Домашние образы героини Ирины Пеговой не отличаются продуманностью. Обычно это футболки и джоггеры – удобно и не стесняет движений. И за них Скворцова получила 5 баллов от модного критика.

Черный плащ в гардеробе Татьяны Скворцовой – универсальная вещь, отметила Кира Дихтяр. Однако, накинутый впопыхах, он никоим образом не подчеркивает стиль героини и ее характер. Поэтому заслужил 5 баллов из 10.

Справка Teleprogramma.pro

Кира Дихтяр – модель международного класса, актриса, модный блогер. Участвовала в рекламных кампаниях разных спортивных брендов, в том числе Nike, что привело ее к первой fashion-кампании в качестве лица марки Abercrombie & Fitch. Украшала обложки Vogue, Glamour, In Style, GQ, Elle, Vanity fair, Cosmopolitan, Noise, Marie Claire, FHM, Maxim.

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