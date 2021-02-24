Акцент на талию: невестка Орбакайте показала фигуру в укороченном жакете и джинсах скинни

Алена Краснова счастлива в браке с сыном Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова — Никитой. Они вместе уже три года. Музыкант не любит публичность, но ради избранницы согласился на пышную свадьбу. Теперь они живут в квартире, которую паре подарила Алла Пугачева. Более того, бабушка Никиты дала паре присмотреть за ее бывшей дачей у реки Истра. Там влюбленные любят отдыхать летом и собираться с друзьями.

Возлюбленная Преснякова-младшего не скрывает, что является шопоголиком. Она регулярно пополняет гардероб трендовыми обновками. Девушке нравятся лаконичные образы. А вот старые вещи она продает, чтобы освободить место. В последнее время невестка Орбакайте почти не выходила в свет. 14 февраля она устроила романтический вечер с мужем, показав стильный лук. А теперь блондинка сообщила, что готовится к поездке на море.

Она отправилась в салон красоты. У зеркала Алена покрасовалась в новых вещах. Она облачилась в джинсы скинни со скошенным поясом на заклепках и укороченный жакет небесного цвета с топом. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру и позволил продемонстрировать осиную талию.

Краснова все прошлое лето занималась йогой. Она старается держать себя в форме. Благодаря необычному жакету свой образ она сделала модным, а также смогла похвастаться достоинствами фигуры.

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