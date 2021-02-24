Стройная леди: Лобода в белоснежном костюме и на шпильках предстала на съемках шоу «Голос. Дети»

Светлана Лобода является не только одной из самых известных украинских певиц, но и одной из самых стильных. Девушка обычно большую часть времени гастролирует. А свободное время она привыкла посвящать дочкам Тильде и Евангелине. Но благодаря пандемии в прошлом году артистка смогла сосредоточиться на семье. Пять месяц она отдыхала в Греции, а в январе устроила семье отпуск на Мальдивах и в Дубае.

Однако в феврале Лобода не только вернулась в Москву, но и в шоу «Голос. Дети». На этот раз она сидит в кресле наставников с Бастой и Егором Кридом. Во время «слепых прослушиваний» они выбирают себе талантливых участников в команды. Певица каждый раз появляется в студии в роскошных образах. Она уже отметилась ранее в сверкающем комбинезоне и косухе с алой баской. А накануне Светлана пришла в студию в элегантном монохромном аутфите.

На новых кадрах артистка запечатлелась в белоснежном костюме с зауженными брюками и жакетом. Образ дополнили туфли-лодочки на шпильке в тон. Под столом Лобода освободила одну ступню от обуви и похвасталась алым педикюром. Шею блондинки украшали бусы с жемчугом. Пока редакторы объявляли, что съемки в студии на смартфон запрещены, девушка успела покрасоваться на камеру в своем наряде.

Поклонники восхитились элегантностью артистки. Многие отметили, что у Светланы такая фигура, что любой наряд на ней сидит идеально.

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