Настоящая романтика: Барановская в платье макси с рукавами-фонариками прогулялась по пляжу

Юлия Барановская после расставания с Андреем Аршавиным, не только сама воспитывает троих детей, но и всегда следит за внешностью. В 35 лет она может похвастаться стройной фигурой. А так как уже длительное время девушка работает на телевидении, но в гардеробе у нее много элегантный и женственных нарядов. Также ее приглашают вести концерты и другие мероприятия. На красных дорожках она предстает в вечерних платьях и не забывает надеть каблуки.

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Несколько раз в год Юлия устраивает детям путешествия. Она возит их отдыхать то в экзотические страны, то в самые дальние уголки России. После того, как телеведущая увидела снежные просторы на Кольском полуострове, она решила погреться на Мальдивах. Уже несколько дней телеведущая наслаждается теплой погодой и лазурной водой на райских островах. Барановская купается с наследниками, наблюдая за скатами, рыбами и крабиками.

С собой девушка взяла чемодан нарядов. Для очередного вечера она принарядилась в платье макси с открытой спиной и рукавами-фонариками, которые актуальны второй сезон. Юлия собрала волосы в пучок и босиком прошлась по пляжу. Она насладилась розовым закатом.

«Всегда можно выбрать активный или пассивный отдых. Если ты вдруг заскучал в тишине, можно пройтись пешком по мосту или переехать на багги в другую часть отеля. Для нас самое то, мы перемещаемся туда-сюда по несколько раз в день с одного острова на другой. А еще здесь есть ресторан под водой первый на Мальдивах», — похвасталась звезда.

Поклонники восхитились красотой многодетной мамы. Многие отметили, что романтическая обстановка положительно на нее влияет. «Божественная Юля на закате», «Как же романтично! Небо просто нереальное», «Шикарное место, шикарные платья», «Вечная девочка», «Ты нереально красивая», «Затмила закат», — прокомментировали пост подписчики.

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