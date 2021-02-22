Яна Рудковская прославилась не только, как продюсер, но и настоящая модница. Она следит за трендами и регулярно пополняет гардероб изысканными нарядами мировых брендов. Более того, жена Евгения Плющенко собрала внушительную коллекцию сундуков Louis Vuitton. Она также любит наряжать всех членов своей семьи. Ее сын Саша, которого близкие зовут Гном Гномыч, с малых лет участвует в модных показах. А четырехмесячного сына Арсения девушка сразу стала наряжать в луки Dior и Chanel.

Даже дома Яна любит хорошо выглядеть. Она облачается в пижамы. На днях жена Плющенко поделилась трогательным фото с младшим наследником. Теперь она устроила домашнюю фотосессию со старшим сыном. Светская львица оделась с ним в одном стиле. Она предстала в бархатном костюме в пижамном стиле цвета индиго. Гном Гномыч надел спортивный костюм с лампасами такого же оттенка.

«Цвет настроения — синий», — написала звезда.

Отметим, что лампасы в тренде не первый сезон. Любит носить брюки с лампасами и дочка Аллы Пугачевой — Лиза. Семилетняя девочка дома ходит в таких брюках. Поклонники восхитились не только Яной, но и ее стильным сыном. «Не только синий, но и велюровый», «Вы очень стильные», «Сашенька хороший, умный мальчик», «Отличный цвет, спортивный и модный стиль», «Такой мальчик прекрасный», — прокомментировали пост подписчики.

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