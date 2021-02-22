47-летняя Высоцкая в бежевых брюках-дудочках и туфлях разного цвета предстала в особняке Кончаловского

Юлия Высоцкая в Storeis микроблога поделилась свежим кадром, чем и привлекла к себе внимание поклонников. Дело в том, что ведущая программы «Едим дома» позировала в туфлях-лодочках разного оттенка. Так, словно она просто перепутала коробки с обувью и случайно допустила такой модный конфуз. На самом же деле — это всего лишь стилистический трюк. Жена 83-летнего режиссера Андрея Кончаловского примерила туфельки контрастной палитры — одна лодочка на шпильке была алой, а вторая — белой.

К своему элегантному и утонченному ансамблю Высоцкая подобрала бежевый костюм, состоящий из приталенного жакета и брюк-дудочек. Образ дополнила бело-голубая сорочка. А вот белокурые локоны Юлия собрала в пучок. Актриса позировала в особняке, в котором она живет со своей семьей.

В одном из интервью Юлия Высоцкая призналась, что часто советуется с мужем там, где речь заходит о моде. К примеру, если Андрею Кончаловскому не понравится платье, которое выбрала его возлюбленная, он может попросить ее переодеться. И актриса молча делает так, что сказал ей муж.

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