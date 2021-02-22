«Немного не угадала»: Яна Чурикова в юбке миди допустила модный промах

Недавно Яна Чурикова изменила цвет волос. Теперь она обладательница яркой прически оттенка баклажана. В своем Instagram телеведущая опубликовала снимок, на котором позировала в аутфите в стиле casual. Она выбрала свитер оверсайз крупной вязки и темную джинсовую юбку миди. Стилист Элла Маковей, постоянный модный эксперт портала Teleprogramma.pro, отметила, что к такому образу Яна подобрала неправильную обувь.

«Плотные графитовые колготки зимой — необходимый атрибут. Обувь из замши или шкуры быка также признак стиля casual. Но вот с фасоном обуви Яна немного не угадала. Высокий каблук может быть уместен в деловом образе, чтобы подчеркнуть статус женщины, но выглядит «инородно» в уютном casual», — сказала Маковей.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей – персональный консультант по стилю, стилист, шоппер. Прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция. В индустрии моды более пяти лет.

Смотрите также: