«Нельзя назвать популярными»: стилист раскритиковала образ Жанны Левиной-Мартиросян с неудачной обувью

Жена популярного шоумена Гарика Мартиросяна Жанна Левина поделилась в своем Instagram свежим снимком. Блондинка позировала в своем доме, нарядившись в костюм, в тон которому подобрала обувь. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Элла Маковей отметила, что твидовый жакет в черно-белую клетку — это современная классика. А вот обувь Жанны она подвергла критике.

«Игра принтов — интересное занятие. И опасаться, что акцентная обувь будет «резать ноги» стоит не всем. Что же касается модели ботинок со скрытой платформой «а-ля Изабель Марант», то сегодня их нельзя назвать актуальными или популярными», — сказала Маковей.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей — персональный консультант по стилю, стилист, шоппер. Прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция. В индустрии моды более пяти лет.

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