Словно француженка: Настя Каменских в ботфортах и кожаной мини-юбке появилась на съемках шоу

Настя Каменских этой зимой успела отдохнуть на Мальдивах. Певица уже давно строит сольную карьеру, а ее бывший партнер Потап стал ее мужем. Поклонники всегда подозревали артистов в романе, но лишь несколько лет назад они сыграли свадьбу и перестали скрывать отношения. Артистка, по мнению поклонников, еще больше расцвела и похорошела. Более того, она следит за фигурой и не отстает от модных трендов.

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Не так давно Каменских уже отметилась в атласном платье по фигуре. Она любит подчеркивать свои формы нарядами. Так как выступать звезды из-за пандемии могут лишь на съемках, а светские рауты пока организуют не так часто как прежде, поэтому певица рада возможности нарядиться. Она уже не первый год участвует в съемках украинской версии шоу «Маска» в качестве члена жюри. На днях Настя поделилась кадрами со съемок проекта.

На этот раз девушка позировала на публике в кожаном костюме. На ней была кожаная мини-юбка и блузка в полоску. Ботфорты и берет дополняли ее образ. Певица также надела парик и предстала в каре.

Поклонники восхитились дерзким образом артистки. Многие отметили, что она стала похожа на француженку. «Как же тебе идет эта прическа, красавица», «Классный образ», «Обалдеть, Настю совсем не узнать», «Я просто восхищаюсь», «Сногсшибательная леди», «Красота нереальная», «Француженка, ох», — прокомментировали пост подписчики.

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