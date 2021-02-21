«Угадаешь название?»: Клава Кока поманила фигурой, облачившись в красное сетчатое платье

Карьера Клавы Коки идет в гору. Артистка выпускает треки один за другим, которые буквально взрывают все музыкальные чарты. А ведь еще несколько лет назад она не смогла пройти кастинг в одном из популярных певческих конкурсов «Главная сцена». Очередной трек от артистки уже готов. Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Выкладываю сниппет нового трека завтра или послезавтра. Угадаешь название?», — написала Клава Кока.

На кадрах она позировала в ярко-красном платье в сетку и такого же оттенка пиджаке с мужского плеча. Образ дополнила туфлями-лодочками на шпильке тоже красного цвета.

«Огонь! Прекрасно! Какая ты красивая!», — писали пользователи Сети.

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