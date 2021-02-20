Стильная во всем: 45-летняя Навка в алых брюках палаццо и джемпере с паучком позировала с дочкой

45-летняя Татьяна Навка вместе с Дмитрием Песковым воспитывает дочку Надю. Малышка, как и ее звездная мама, увлекается фигурным катанием. Кроме того, девочка учит сразу три иностранных языка: французский — как двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина — Гарри и Лиза, английский — как дочка Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой — Вероника и китайский — как сын Ксении Собчак и Максима Виторгана — Платон.

Несмотря на занятость, дочка олимпийской чемпионки в танцах на льду вместе с Алиной Загитовой дебютировала в ледовом мюзикле «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Малышка делает большие успехи в фигурном катании. О чем ее звездная мама рассказала поклонникам в своем микроблоге.

За кулисами спортивного мероприятия Татьяна Навка позировала со своей маленькой чемпионкой и другими юными спортсменами. Для выхода в свет фигуристка выбрала алые брюки палаццо с высокой посадкой. Ее лук дополнил джемпер с паучком. Не так давно спортсменка сменила имидж. Теперь Навка не блондинка — у нее медовый оттенок волос.

«Барабанная дробь! Сегодня ровно 15 лет нашей победе на Олимпийских играх в Турине 2006! В благодарность и память за прошлое, но с надеждой на будущее 20 и 21 февраля 2021 года проходят Соревнования Московской области по фигурному катанию на коньках на призы олимпийской чемпионки Татьяны Навки! В первый день соревнований моя маленькая фигуристка, Надежда Пескова заняла третье место в третьем юношеском разряде! Видео программы выложу позже, а сейчас уже по фото можно понять, что костюм у Надюши такой же, как и у меня в Турине, голубой леопард!! Яблоко от яблони», — отметила Татьяна.

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