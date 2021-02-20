Словно летящее облачко: 71-летняя Пугачева в многослойной юбке из органзы позировала на отдыхе

Еще историк моды Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники говорил о том, что Примадонна отечественной эстрады заметно похорошела. Она не только сбросила лишний вес, но и стала выглядеть моложе. Все это, как считает искусствовед, благодаря замужеству. Рядом с шоуменом Максимом Галкиным певица просто расцвела. Сама Алла Борисовна утверждала, что ей, как и любой другой женщине, хочется выглядеть красивой в глаза своей второй половинки. К тому же, у пары подрастают двойняшки Гарри и Лиза. По словам певицы, она должна быть для них мамой, а не бабушкой.

На одной из фан-страничек Аллы Пугачевой появилось ее отпускное фото, которое ранее в личном профиле публиковал муж певицы — шоумен Максим Галкин. В кадре Примадонна предстала в многослойной юбке из органзы, к своему луку она подобрала полупрозрачную тунику. Ее образ дополнили имиджевые очки в круглой оправе оттенка спелого апельсина. Судя по всему, этот снимок был сделан на отдыхе. Максим Галкин вместе с женой часто отдыхают в Латвии. Бывая в гостях у близкой подруги Примадонны — Лаймы Вайкуле.

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