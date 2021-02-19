Проскурякова вышла в свет в бархатном мини-платье и ботинках на грубой подошве

Певица проводит время в Москве, пока муж и пятилетняя дочь отдыхают в Майами.

После Нового года Игорь Николаев с семьей отправился в США. В Майами живет его старшая дочь Юлия, которая работает в сфере медицины. Там семья наслаждается отдыхом и теплым океаном. Правда, недавно Юлии Проскуряковой пришлось вернуться в Москву из-за работы в театре. Но и в снежной столице артистка знает, как себя развеселить. Накануне она побывала в московском «Диснейленде».

Для выхода в свет Юлия выбрала приталенное бархатное мини-платье и ботинки на грубой подошве. Образ дополнила поясной сумкой. Кадрами поделилась в своем Instagram.

«Ты такая красивая! Здорово! Красотка!» — писали пользователи Сети.

Напомним, Проскурякова замужем за Игорем Николаевым более десяти лет. Они воспитывают дочь Веронику, которой осенью прошлого года исполнилось пять лет.

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