«Все испортили аксессуары и обувь»: модный эксперт не смогла назвать образ Устиньи Малининой актуальным

Младшая дочь Александра Малинина — Устинья живет в Лондоне. Девушка пошла по стопам знаменитого папы и тоже занимается музыкой. Она учится в Королевском колледже. На своей странице в Instagram Устинья часто делится с фанатами кадрами учебы и прогулок по столице Великобритании, где позирует в самых разных нарядах. На этот раз она запечатлелась в образе, который модный эксперт портала Teleprogramma.pro назвала неактуальным.

«Образ изначально мог бы получиться удачным, если бы все не испортили аксессуары и обувь. Мы не видим низ на все 100%, но я осмелюсь предположить, что это замшевые ботфорты. По текстуре ткани должны друг друга дополнять в комбинации, в данном случае матовая кожа подошла бы гораздо лучше.

Также хочется обратить детальное внимание на неправильный подбор аксессуаров. Сумка не только выбивается по цвету, но и по форме, так как не вяжется со спортивным зип-худи и жилеткой.

Можно было бы применить тренд на строгие геометрические формы, хотя образ, как мне кажется, довольно легкомысленным — в хорошем смысле этого слова, поэтому небольшая дутая болоньевая сумка вписалась бы идеально. Подобную форму очков также трудно назвать актуальной, к тому же их цвет не сочетается с общим ансамблем», — сказала Дихтяр.