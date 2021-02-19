Летящей походкой: Высоцкая в кюлотах и топе с пышными рукавами устроила дефиле в особняке

В одном из интервью Юлия Высоцкая призналась, что отдает предпочтение нарядам повседневного стиля. Всевозможным водолазкам, джинсам, футболкам и жакетам. При этом в микроблоге ведущая программы «Едим дома» показала, в чем она ходит по своему загородному особняку. Жена 83-летнего режиссера Андрея Кончаловского устроила мини-дефиле в столовой, летящей походкой проплыв мимо объектива камеры.

Дома Юлия носит практичную, но при этом стильную одежду: она примерила ультрамодные кюлоты и кипенно-белый топ с пышными рукавами-фонариками. К слову, актриса подметила, что иногда она советуется с мужем относительно того, какой образ ей выбрать для светского раута. Дело в том, что Андрей Сергеевич обладает прекрасным вкусом. Если муж говорит, что Юлия оделась как-то не так и просит ее сменить платье. Она молча без всяких жалоб делает то, что он ей сказал.

Напомним, что у Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского двое детей: дочка Маша и сын Петр. Поклонники поговаривают, что наследник телеведущей как две капли воды похож на своего дядю — брата Андрея Сергеевича Никиту Михалкова в юности.

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